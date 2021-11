I Master dell’Atletica Alto Lazio Asd programmano il 2022

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ieri sera presso un noto locale di Civita Castellana si è svolta la cena sociale del settore Master dell’Atletica Alto Lazio, come consuetudine è stata l’occasione per fare il punto dell’anno che sta per terminare e impostare la programmazione del prossimo anno 2022. Circa trenta tra atleti e dirigenti presenti alla riunione dove si è anche parlato della partecipazione alle due prossime gare in programma per chiudere nel migliore dei modi la stagione agonistica: la “Maratonina dell’olio” del 6 dicembre a Canino, inserita nel circuito del Corrintuscia e la “Invernalissima Bastia Umbra-Assisi” il 19 dicembre.

Poi l’anno 2022 ripartirà con due gare di altissimo valore sportivo e promozionale, la famosissima “Maratonina dei Tre Comuni”, Civita Castellana, Nepi e Castel Sant’Elia e la partecipatissima “Corsa di Miguel” a Roma. Seguiranno nel corso dell’anno le varie gare del circuito Corrintuscia, Roma-Ostia, Maratona di Roma ecc…… A tutti gli iscritti Alto Lazio settore Master presenti ieri sera e a tutti gli assenti è stato rivolto da parte dei Dirigenti un in bocca al lupo per la prossima stagione ricca di manifestazioni nella nostra provincia, in regione e in tutta l’Italia con qualche escursione anche all’estero. (F.M.)