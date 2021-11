Espositori, cornici e bacheche per la comunicazione aziendale

NewTuscia – In qualsiasi ambiente molto frequentato, quale può essere un ufficio, un negozio, la sede di un evento fieristico o di un meeting, la gestione della comunicazione visuale è di estrema importanza, per questo motivo è necessario dotarsi adeguatame nte di strumenti e accessori che facilitino l’esposizione in pubblico di materiale stampato, lettere, avvisi e comunicati, oppure semplicemente per mettere a disposizione dei visitatori depliant e materiale pubblicitario stampato.

La presenza di diversi espositori fissi e girevoli per negozi e per ambienti pubblici è quindi da considerarsi la scelta migliore, poiché consente di distribuire il materiale pubblicitario e di mettere in evidenza eventuali comunicazioni utili a chi si trova in un determinato ambiente.

Come migliorare la comunicazione durante un evento o un congresso

Nel corso di riunioni, lezioni, momenti di interazione e così via, la comunicazione, come abbiamo detto, è molto importante. Oltre ad utilizzare lavagne luminose, proiettori e lavagne con maxi blocco e markers, è comunque importante mettere in vista tutto il materiale informativo che, ad esempio, si riferisce ad una fiera o ad un meeting, permettendo ai visitatori di trovare ciò di cui hanno bisogno con la massima facilità.

Comunicati, lettere, materiale promozionale e altro può essere messo bene in vista in un espositore a parete oppure da tavolo, adatto da disporre sul banco della reception o sulla scrivania. Alla parete dell’ingresso di un’azienda può invece trovare posto la classica bacheca con vetri scorrevoli, da utilizzare per l’esposizione di comunicazioni importanti e avvisi utili a lavoratori o visitatori.

In genere, nel corso di eventi, fiere e meeting, il materiale promozionale viene lasciato in vista in un espositore da terra o da banco, mettendo a disposizione dei visitatori brochure, cataloghi, riviste di settore e piccoli gadget.

La scelta di un modello o di un altro dipende essenzialmente dal tipo di materiale promozionale che si desidera distribuire: stampati promozionali, depliant, opuscoli o altro. La scelta dell’espositore ideale permette di mantenere l’ambiente in perfetto ordine e di permettere ai visitatori di accedere alle informazioni desiderate.

Utilizzare gli espositori per arredare lo stand o lo shop temporaneo

Grazie agli espositori da tavolo o da terra, è inoltre possibile arredare e decorare con efficacia uno stand fieristico, un corner point all’interno di un centro commerciale o un negozio temporaneo allestito in occasione di un evento aziendale o di una manifestazione.

Portadepliant e portastampati sono realizzati generalmente in materiale plastico molto resistente, in Pvc colorato o stampato con il proprio logo aziendale, con la possibilità di personalizzare un piccolo ufficio o uno stand fieristico con il proprio materiale informativo sempre a disposizione.

Gli espositori non si utilizzano solo per stampati promozionali e brochure, ma anche per riviste, cataloghi e altro materiale da mettere a disposizione dei visitatori che si trovino in sala d’aspetto ad attendere il proprio turno. In questo caso, si consigliano espositori da terra adatti ad ospitare riviste e giornali, oppure, qualora lo spazio non fosse sufficiente, accessori porta stampati da banco da mettere sul tavolino, in materiale plastico trasparente e leggero.