Consorzio di Marina Velca Voltunna: soddisfazione del presidente Ciorba per incontro con sindaco Giulivi

Nell’ambito del confronto, il Sindaco ha esaminato favorevolmente le istanze portate da Ciorba: si è parlato della pulizia ordinaria e straordinaria dell’arenile prospicente al Consorzio; è stata accordata la possibilità della richiesta in convenzione delle spiagge libere per la massima tutela degli utenti; sarà riqualificata la strada che collega i consorzi di Pian di Spille e Voltunna, arrivando sinanche alla realizzazione di una pista ciclabile ed all’installazione di illuminazione; sarà dato in concessione l’utilizzo della torre piezometrica per potervi installare un sistema integrato di videosorveglianza.