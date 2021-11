“Teatro è Democrazia”, si arricchisce l’offerta del Teatro Caffeina

NewTuscia – VITERBO – Quattro nuovi spettacoli a ingresso libero si aggiungono ai due ancora in programma al Teatro Caffeina per la rassegna “Teatro è Democrazia”. In ordine cronologico, si comincia venerdì 3 dicembre alle 17.30 con “Lo chiamavano Tyson”, edito da Armando Editore, ultimo libro di Mauro Valentini. L’autore sarà intervistato dalla moderatrice Eleonora Celestini.

Step successivo martedì 7 dicembre, alle ore 18.00, con la lettura di alcuni estratti del libro “Clarice Tartufari – una scrittrice dimenticata. Lettere a Bonaventura Tecchi”, di Luciana Vergaro. Lettura a cura di Andrea Baldoffei, con interventi di Maria Teresa Ubertini e del Prof. Luciano Osbrat, moderati da Angelo Deiana.

Si torna a teatro anche venerdì 10 dicembre alle 21.00, invece, l’appuntamento con lo spettacolo musicale “Ninotchka: Temporalità” (ingresso 5 euro). Questo è il nome del progetto musicale di Mimmo Pesare, autore, compositore, musicista e producer tarantino. Con Ninotchka, Pesare inaugura il suo progetto da solista, di cui è autore e compositore di musiche e testi.

Martedì 14 dicembre, alle 21.00, è il turno di “Love Letters”. L’opera teatrale del drammaturgo A. R. Gurney vedrà gli attori Annalisa Canfora e Lorenzo Gioielli interpretare i personaggi di Melissa Gardner e Andrew Makepeace Ladd III, amici di lunga data connessi da un’intricata ed emozionante corrispondenza epistolare.

Si prosegue venerdì 17 dicembre, alle ore 18.00, con la presentazione del libro “Se bruciasse la città” di Massimiliano Smeriglio. Il noto politico e scrittore parlerà della sua ultima opera letteraria insieme a Giancarlo Torricelli, Daniela M. Arianello, Giacomo Barelli e Giorgio Renzetti.

“Tutto il bene, tutto il male” è invece l’ultimo appuntamento in programma al Teatro Caffeina, previsto per venerdì 14 gennaio 2022. Il nuovo anno sarà inaugurato dalla presentazione dell’ultimo libro a cura di Carola Carulli. Modererà l’appuntamento culturale la giornalista Isabella Borghese.

INFO PER CONTATTI E PREVENDITE

Underground – Tel 076 1342987

Bistrot del teatro – Tel. 392 30 18 392

Biglietti online – www.ticketitalia.com

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e contatti: Tel.: 351 70 32866; Mail: compagniassociazione@gmail.com

