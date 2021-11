Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C dopo la 14° Giornata d’Andata

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr.Menichini pareggia a reti inviolate sul campo del fanalino di coda Vibonese: un pareggio importante in trasferta per i biancorossi che domenica prossima affronteranno in casa il Catanzaro di Mr. Antonio Calabro, reduce dal pareggio interno per 1-1 con la Juve Stabia, ricco di polemiche per la mancata concessione su risultato di 1-0 per i giallorossi calabresi di un calcio di rigore per un fallo di mano in area di rigore campana. Una partita difficile per i biancorossi del Monterosi che affronteranno una tra le compagini favorite per la promozione, sarà quindi una gara difficile.

Il Latina si è imposto per 1-0 di misura in casa con il Messina di Mr.Capuano conquistando tre punti pesanti in chiave salvezza, i neroazzarri pontini giocheranno in casa della capolista bari che ha espugnato con un secco 3-0 il campo della Fidelis Andria: per il Latina si prospetta una gara proibitiva vista la forza dei biancorossi del Bari.

L’Avellino è stato fermato in casa 1-1 dall’ostico Picerno, che era passato in vantaggio per prima, i biancoverdi irpini hanno raggiunto il pari solo su calcio di rigore.

L’Avellino giocherà in trasferta sul campo della Turris di Mr.Caneo, reduce dal successo esterno per 2-1 in rimonta sul campo della Virtus Francavilla di Mr.Roberto Taurino: un derby campano che promette reti e spettacolo.

Il Picerno invece ospiterà in casa il Palermo, attuale secondo in classifica che si è imposto in casa per 3-0 sulla Paganese, una partita difficile per i rossoblù lucani che devono fare punti in chiave salvezza.

La Paganese, dopo la sconfitta esterna subita sul campo del Palermo, giocherà in casa sul campo del Monopoli, compagine biancoverde pugliese che staziona in pianta stabile al quarto posto in classifica a quota 27 punti. Una gara che si prospetta difficile per gli azzurrostellati campani.

La Juve Stabia, dopo il prezioso pareggio di Catanzaro per 1-1, ospiterà in casa allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia il Taranto reduce dall’Importante successo interno per 3-2 sul Catania, per cercare di confermare il buon momento delle Vespe.

Il Messina, dopo lo stop sul campo del Latina, giocherà in casa con la Fidelis Andria: una partita che ha tutto il sapore dello scontro diretto salvezza tra due compagini che stazionano entrambe al penultimo posto in classifica a quota 12, la Fidelis Andria è reduce dalla pesante sconfitta interna per 3-0 ad opera del Bari e cercherà di guadagnare punti pesanti in chiave salvezza sul campo di una diretta concorrente.

Il Catania reduce dalla sconfitta per 3-2 sul campo del Taranto, sempre alle prese con problemi societari, riceverà allo stadio Massimino il Potenza a sua volta proveniente dal buon pareggio a reti inviolate casalingo con il Monopoli. Per il Catania sarà importante voltare pagina e ritornare alla vittoria, per non essere risucchiato nel gruppo delle compagini della centro-bassa classifica.

La Virtus Francavilla, dopo la sconfitta interna per 2-1 ad opera della Turris, se la vedrà in trasferta sul campo del Campobasso che proviene dal pareggio interno per 1-1 con il Foggia di Mr.Zeman, che a sua volta giocherà in casa allo stadio Zaccaria ricevendo la visita del fanalino di coda Vibonese.

Un girone molto equilibrato, con partite dall’esito non scontato, dove le sorprese sono dietro l’angolo. La lotta sia al vertice che in coda alla classifica si è fatta veramente serrata ed avvincente in questo finale di girone d’andata. Le squadre si stanno preparando al rush finale del girone d’andata in attesa della riapertura del mercato di Gennaio prossimo.

RISULTATI DELLA 14° GIORNATA D’ANDATA

LATINA-MESSINA 1-0

PALERMO-PAGANESE 3-0

FIDELIS ANDRIA-BARI 0-3

AVELLINO-PICERNO 1-1

TARANTO-CATANIA 3-2

CATANZARO-JUVE STABIA 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA-TURRIS 1-2

CAMPOBASSO-FOGGIA 1-1

VIBONESE-MONTEROSI 0-0

CLASSIFICA

BARI 33

PALERMO 29

TURRIS 28

MONOPOLI 27

CATANZARO 24

AVELLINO 24

VIRTUS FRANCAVILLA 23

TARANTO 23

FOGGIA 21 (-4)

CATANIA 19

JUVE STABIA 19

LATINA 17

CAMPOBASSO 17

PICERNO 17

PAGANESE 17

MONTEROSI 15

POTENZA 14

FIDELIS ANDRIA 12

MESSINA 12

VIBONESE 10

PROSSIMO TURNO

CATANIA-POTENZA

BARI-LATINA

CAMPOBASSO-VIRTUS FRANCAVILLA

MONOPOLI-PAGANESE

MESSINA-FIDELIS ANDRIA

FOGGIA-VIBONESE

MONTEROSI-CATANZARO

TURRIS-AVELLINO

JUVE STABIA-TARANTO

PICERNO-PALERMO