Maury’s Com Cavi Tuscania ad Aversa in cerca di conferme

NewTuscia – TUSCANIA – Ancora una trasferta per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani alle 18 scenderà in campo al PalaJacazzi contro Ismea Aversa nell’incontro valevole per l’ottavo turno del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

La squadra campana viene dalla sconfitta, due domenica fa, con Aurispa Libellula Lecce prima del turno di riposo. Un passo falso che ai campani è costato la perdita della vetta del girone facendoli di colpo scendere al sesto posto in classifica: l’Ismea, che ha perso anche l’altro scontro diretto alla terza giornata in casa con Palmi, ha ora 12 punti, due in meno di Tuscania, terza con 14.

“La partita di Aversa sarà una partita molto difficile in casa di una delle squadre che sicuramente starà nei piani alti della classifica -è il commento di Augusto Quarta, centrale bianco azzurro. Hanno giocatori molto validi e uno di questi è l’opposto Morelli. Noi ci siamo allenati molto bene, abbiamo preparato la gara al meglio e sicuramente ci faremo trovare pronti domenica per cercare di tornare a casa con una vittoria”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Putini al palleggio con Morelli opposto, Sacripanti e Starace di banda, Trillini e Bonina al centro, Calitri libero.

Arbitreranno il match i signori Luigi Pasciari e Davide Morgillo.

Si gioca alle 18, diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici