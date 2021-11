Coronavirus tutti i recapiti della Asl di Viterbo per orientarsi ai servizi

NewTuscia – VITERBO – La ASL di Viterbo, fin dall’inizio della pandemia, ha messo a disposizione del cittadino vari strumenti per orientarsi e avere informazioni sui servizi disponibili.

È bene però che i canali di comunicazione e di orientamento vengano utilizzati correttamente e per il giusto scopo, altrimenti si rischiano lunghe attese per avere risposte inadeguate, e non per colpa dell’operatore, ma perché la richiesta arriva al posto sbagliato.

Questo porta via tempo prezioso a noi e a voi!

Per questo abbiamo pensato di fare un vademecum con le indicazioni utili per chiedere e avere le informazioni giuste al posto giusto:

Ä Infovaccini anti Covid ai numeri 0761237020, 0761237021, 0761237022 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 contatta questo numero negli orari indicati per

® avere informazioni su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Covid ed avere supporto nella prenotazione. Qualora l’operatore riscontri un problema che non può essere risolto telefonicamente inoltrerà la segnalazione alla Centrale Operativa

Ä copv.covid@asl.vt.it invia una richiesta a questa mail se

® hai necessità di informazioni sui vaccini anti Covid e non sei riuscito a contattarci telefonicamente

® hai bisogno di recuperare la seconda dose perché non hai potuto recarti al centro nel giorno stabilito

® devi inviare una certificazione per la richiesta di vaccinazione in seduta protetta per rischio allergico

® incontri difficoltà nella prenotazione

NOTA BENE

® Chiama i Centri Vaccinali ASL permanenti per informazioni su tutti gli altri vaccini NO COVID

® Chiama il tuo medico oppure il Numero Verde 800.118.800 attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20 se tu o un tuo famigliare avete motivi accertati di non autosufficienza in modo da prenotare una vaccinazione a domicilio

® Ricorda che è possibile per la prima somministrazione, disdire o spostare l’appuntamento autonomamente dal sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it cliccando su “Gestisci appuntamenti” e inserendo il proprio codice fiscale e il numero appuntamento

® Invece per disdire o spostare l’appuntamento per la seconda somministrazione, è necessario rivolgersi al Contact Center dedicato telefonando al numero 06.164.161.841

Ä Call center casi Covid al numero 0761237025 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 e il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 16.00 contatta questo numero negli orari indicati per avere informazioni su come comportarti se:

® hai un riscontro di tampone positivo

® hai avuto un contatto stretto con un caso Covid

® rientri da un paese considerato ad alto rischio

Ä coronavirus2.covid@asl.vt.it invia una richiesta a questa mail se

® hai necessità di informazioni perché sei un contatto stretto di caso Covid, hai un tampone positivo o devi rientrare da un viaggio in una zona considerata ad alto rischio e non sei riuscito a contattarci telefonicamente

NOTA BENE

® Chiama il tuo medico se hai dei sintomi sospetti sarà lui ha darti indicazioni su come comportarti

® Chiedi al tuo medico se hai necessità di eseguire un tampone, lui valuterà se chiederlo a domicilio oppure inviarti ad uno dei drive dell’azienda

Ä risultati.referti@asl.vt.it invia una richiesta a questa mail se

® hai avuto un problema con la ricezione del referto on line e dopo 24 ore non hai ancora il risultato del tampone per il virus Sars-CoV-2, nella richiesta specifica i dati anagrafici, il Codice Fiscale e il giorno e la sede in cui è stato effettuato l’esame

® hai necessità della traduzione del referto di un tampone molecolare o antigenico rapido in lingua straniera, per motivi di viaggio

Ä certificati.covid@asl.vt.it invia una richiesta a questa mail se

® hai problemi con il rilascio del green pass

® hai necessità di una certificazione equipollente o di un certificato di esenzione alla vaccinazione

® devi registrare una vaccinazione eseguita all’estero

Allega alla richiesta tutta la documentazione utile (certificati vaccinali, documento d’identità e tessera sanitaria) al fine di accelerare la pratica

Ä Contatta l’URP …. per informazioni generali qualora la tua richiesta non rientri negli specifici casi descritti sopra, loro ti indirizzeranno al percorso appropriato