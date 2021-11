I carabinieri festeggiano la “Virgo Fidelis”. il vescovo Mandara celebra la santa messa in cattedrale.

NewTuscia – POGGIO MIRTETO – Nella serata di ieri, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, S.E. Ernesto Mandara, Vescovo di Sabina – Poggio Mirteto, ha celebrato la Santa Messa per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri. È stata festeggiata anche la Giornata dell’orfano e ricordato l’80° anniversario della battaglia di Culqualber, nel corso della quale, il 21 novembre 1941 il I° Battaglione Carabinieri e Zaptiè si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in Africa.

Presenti i Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto, delle Stazioni dei Carabinieri Forestali di Poggio Mirteto e Montebuono, nonché i rappresentati delle sei Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri presenti nel territorio della Compagnia, le vedove, gli orfani dei militari deceduti e le vittime del dovere.

Il Comandante della Compagnia Ten. Col. Ronci, dopo il ricordo dell’epico fatto d’armi e la lettura della motivazione con la quale fu conferita alla Bandiera dell’Arma la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, ha ringraziato i militari in servizio, i colleghi dell’A.N.C. e le Autorità presenti per la vicinanza dimostrati nei confronti dell’Istituzione riservando un saluto particolarmente affettuoso a vedove e orfani.