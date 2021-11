Al via i corsi di ginnastica e basket per adulti all’Istituto San Pio V

NewTuscia – ROMA – Prendono il via a Roma, nel centro sportivo municipale XIII Aurelio, presso l’Istituto comprensivo di San Pio V, i corsi di ginnastica, total body, postural fit e basket per adulti. L’iniziativa, promossa dall’Associazione sportiva dilettantistica Speed 18 di Roma, prenderà il via nel mese di dicembre e prevede percorsi di sport pensati anche per chi inizia per la prima volta l’attività sportiva e buon iniziare un percorso di salute e benessere.

I corsi sono tenuti da insegnanti qualificati e comprendono elementi di ginnastica dolce, aerobica, posturale, oltre al gioco del basket per chi si vuole avvicinare a questa disciplina anche in età adulta. I corsi si svolgono presso la palestra della Scuola dell’Istituto Comprensivo di San Pio V (Largo San Pio V, 20) Scuola) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19.30 alle 21.30. Per il mese di dicembre la frequenza sarà gratuita.

Per informazioni e iscrizione è possibile contattare l’A.S.D. Speed 18 al numero 335 314786 oppure via mail a asdspeed18@gmail.com (Facebook https://www.facebook.com/ASDSPEED18)