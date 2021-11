Vignanello protagonista a Il Lazio degli Eventi: “Il vino novello è di qualità e fa rima con il nostro paese”

NewTuscia – VITERBO – Lavorare per evitare ogni forma di violenza sulle donne 365 giorni all’anno. E’ questo il messaggio che deriva dalla nona puntata di “Luce Nuova sui fatti” che si è aperta con il dovuto approfondimento per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, coincidente con la messa in onda ieri del programma. Ha voluto portare il suo contributo l’assessore regionale ai Servizi sociali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli che, in questi giorni, è stata impegnata per dire l’impegno concreto della Regione per aiutare il volontariato, le associazioni ed economicamente le donne vittime di violenza ed abusi. Su tutti il reddito di libertà, concesso dalla Regione e dai Comuni.

Qui tutta la diretta:

Il vicesindaco di Vignanello Sabrina Sciarrini ha portato la sua testimonianza come donna amministratrice e impegnata nelle istituzioni sul 25 Novembre e, poco dopo, è stata protagonista della terza puntata de Il Lazio degli Eventi incentrata sulla “Festa del vino e dell’olio novello” di Vignanello. Un viaggio entusiasmante nell’inaugurazione dell’evento tradizionale e nei luoghi tipici di questa festa, la Cantina sociale del paese e le cantine dove viene servito il buon vino locale. Il tutto con le interviste ai protagonisti: il sindaco Federico Grattarola; la presidente della Proloco Eleonora Minelli; la vicesindaca Sabrina Sciarrini; l’assessore Giacomo Andreocci; lo storico di Vignanello Maurizio Grattarola; il vicepresidente della Proloco Marcello Lagrimanti; l’enologo Alessandro Soprani.

Il Lazio degli Eventi, inserto turistico fisso di Luce Nuova sui fatti, ha portato nelle case dei tele e webspettatori un’altra perla della Tuscia, Vignanello, dopo Montalto di Castro e Bagnoregio e continuerà a proporre le eccellenze e gli eventi a valenza turistica della Tuscia e del Lazio.

Nel corso della puntata sono stati ospiti per la parte sportiva il presidente del Trastevere calcio Pier Luigi Berrutti e il coach della Wecon Ortoetruria Stella Azzurra Viterbo Umberto Fanciullo.

La prossima settimana si torna a parlare di cronaca con focus sulle truffe agli anziani ed alle classi più deboli.

L’appuntamento è per giovedì 1 dicembre alle 21 per la decima puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione

