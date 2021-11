Era scomparso da un mese, trovato a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – A quasi un mese dalla scomparsa, gli agenti della squadra volante di Viterbo hanno ritrovato Gianfranco Apuzzo alla Caritas di Viterbo. L’uomo, risiedente in Norvegia, si era trasferito in Italia, in cui abita il padre e abitava la nonna, nei pressi di Roma dal 2020.

Lo scorso settembre è tornato in Norvegia per salutare la madre, per poi ritornare in Italia quello successivo, trovando però nell’abitazione della nonna, in cui si era sistemato, il padre.

Non risulta chiaro quello che sarebbe successo tra i due, ma Gianfranco Apuzzo da quel momento avrebbe iniziato a vagare per strada. In questo lasso di tempo avrebbe continuato a mantenere i contatti con la famiglia, con la madre, a cui avrebbe chiesto i soldi per un sacco a pelo, e con la sorella alla quale avrebbe detto che si stava recando a Milano. Ma dal 24 ottobre non avevano più avuto notizie di lui.

La madre, venendo dalla Norvegia, ha sporto denuncia in questura, per poi rivolgersi a Chi l’ha visto.