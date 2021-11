Previsioni meteo per il fine settimana

Viterbo Sabato. Condizioni di tempo perturbato nella giornata con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e poi anche nel pomeriggio; peggioramento atteso in serata con piogge intense. Temperature comprese tra +7°C e +12°C. Domenica. Tempo asciutto in mattinata e poi anche al pomeriggio con molte nubi irregolari su tutto il territorio; poco nuvoloso in serata. Temperature comprese tra +5°C e +10°C. Lazio Sabato. Temporali intensi al mattino sul Basso Lazio, neve sui rilievi fino a 1400 metri; piogge anche nel pomeriggio sui settori meridionali del Lazio, mentre altrove il tempo sarà asciutto. Peggiora in serata con fenomeni intensi sulle coste e sulle zone interne. Neve in Appennino fino ai 1200-1300 metri Domenica. Piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su gran parte del territorio, più asciutto sul viterbese; instabilità attesa anche in serata con neve sui rilievi fino a 800-1000 metri. AL NORD

Nuvolosità irregolare al mattino con neve sulle Alpi e qualche pioggia su Liguria e Triveneto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con fenomeni estesi anche alla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di maltempo; quota neve in calo fino in collina sulle Alpi ed intorno ai 1000 metri sull’Appennino settentrionale.

AL CENTRO

Al mattino maltempo sui settori Tirrenici, con neve in Appennino a quote di montagna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto sui versanti Adriatici. In serata attese forti piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in calo fino a 1100-1300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino, con piogge e temporali su Campania, Basilicata e Sardegna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse su tutti i settori, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata attesa ancora qualche pioggia su Sardegna, Campania e Basilicata, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature minime stabili o in rialzo e massime stabili o in calo.