Premio nazionale Storie di alternanza: menzione speciale “digitale” per l’IIS “Elena Principessa di Napoli” di Rieti

Prestigioso riconoscimento agli studenti reatini per aver sviluppato "G.E.T. – Gender Equality Trend", un'app e un video pubblicitario sulla moda inclusiva

26 novembre 2021 – Il progetto “Hackaton JA + Zalando- G.E.T. – Gender Equality Trend“, realizzato dalla classe 3a F del Liceo Linguistico “Elena Principessa di Napoli” di Rieti, ha conquistato una menzione speciale per l’elevato contenuto digitale nell’ambito della selezione nazionale del Premio “Storie di alternanza”. Un’iniziativa giunta alla quarta edizione promossa da Unioncamere e da 41 enti camerali tra cui la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo per dare visibilità a racconti di alternanza e apprendistato realizzati nell’ambito di percorsi di formazione ITS, di percorsi duali o di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) elaborati e realizzati con il contributo di docenti, studenti e giovani degli istituti tecnici superiori, degli istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e formazione e dei Centri di formazione professionale, con la collaborazione di tutor esterni aziendali.

Il progetto “Hackaton JA + Zalando- G.E.T. – Gender Equality Trend” (https://www.youtube.com/watch?v=3ni-w8oWjyk), che aveva conquistato la prima posizione nell’ambito della selezione locale condotta dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, è partito dall’interrogativo “Come può il mondo della moda essere più inclusivo?”. Da qui i ragazzi, affiancati dal tutor interno Antonella Valentini e dal tutor esterno Emanuele Morciano, con il supporto di Jacopo Battisti, hanno sviluppato un’app e creato un video pubblicitario per illustrare un catalogo in cui sono proposti, tra vari filtri di personalizzazione della scelta, abiti e accessori di moda, indipendentemente dal genere, ma puntando alla scelta del proprio “stile”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta nel corso della manifestazione “Job&Orienta2021”, il Salone dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, e ha visto premiate 12 tra scuole ed enti formativi (licei, istituti tecnici e professionali, ITS e CFP) su 244 soggetti partecipanti, 335 progetti presentati con il coinvolgimento di quasi 3.300 studenti.

Tra le tematiche nel cui ambito si sono realizzate le esperienze di alternanza, la più gettonata è la sostenibilità ambientale(20%), seguono attività sociali/welfare e comunicazione (ognuna 13%), beni culturali e applicazioni web (ognuna 11%), meccatronica e ristorazione/turismo (ognuna 9%), marketing (6%), seguono management, design/moda, specificità territoriali/produzioni dei distretti e sport/intrattenimento (complessivamente 10%).

Info: www.storiedialternanza.it