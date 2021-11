Il mercato di San Faustino si è momentaneamente spostato in piazza della Trinità

Il sindaco Arena e l’assessore Mancini: “Uno spostamento provvisorio, necessario per consentire i lavori di sistemazione e valorizzazione di piazza San Faustino”

NewTuscia – VITERBO – Il tradizionale mercato alimentare giornaliero di San Faustino da qualche giorno si è spostato a piazza della Trinità. Uno spostamento momentaneo. Lo ricordano il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore allo sviluppo economico, alle attività produttive e al centro storico Alessia Mancini.

“Tale spostamento si è reso necessario per consentire gli imminenti lavori per la sistemazione e la valorizzazione di piazza San Faustino. Piazza della Trinità è a pochi metri dalla consueta sede. Non appena conclusi gli interventi di riqualificazione, il mercato tornerà a piazza San Faustino”. Il mercato si svolge come di consueto dal lunedì al sabato.