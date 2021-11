Ecosantagata contro Lupi Santa Croce a caccia del poker

NewTuscia – Civita Castellana – Tre vittorie consecutive, di cui due contro concorrenti dirette per la zona playoff, hanno rilanciato alla grande le ambizioni dell’Ecosantagata Civita Castellana, che domani si prepara a tornare davanti al pubblico amico del Palasmargiassi per affrontare la Lupi Santa Croce.

L’Ecosantagata ha le carte in regola per centrare il quarto successo di fila, ma con tutte le precauzioni del caso. La Lupi Santa Croce, pur occupando la penultima posizione in classifica, è infatti una formazione molto giovane e con buone individualità, capace di vendere cara la pelle contro tutti.

“Queste tre vittorie ci hanno dato tanta convinzione – dice capitan Pierlorenzo Buzzelli -. Abbiamo dimostrato che possiamo stare lì tra le migliori ed era quello che ci serviva. Resta il fatto, però, che il campionato è difficilissimo e ogni partita è una battaglia. Lo sarà anche quella di domani, a dispetto della differenza di classifica tra noi e Santa Croce”.

“È vero che la Lupi è penultima – avverte il capitano – ma, se andiamo a vedere le loro partite, notiamo che hanno fatto punti contro alcune delle migliori squadre del campionato e che se la sono giocata praticamente con tutti. In più hanno un allenatore molto esperto, che sa come far crescere i giovani, e quindi migliorano di partita in partita”.

In questa fase di riscatto dell’Ecosantagata Buzzelli ha rivestito un ruolo molto importante, con prestazioni individuali di grandissimo livello. “In queste settimane ho trovato il ritmo – conferma -. Sono un giocatore offensivo, quindi il mio rendimento dipende molto dal termometro della partita. Ho qualche piccolo fastidio fisico, ma per il momento lo sto gestendo bene. Speriamo di continuare così, per me ma soprattutto per la squadra”.

Fischio d’inizio di Ecosantagata – Lupi Santa Croce domani alle 17. Accesso consentito solo con green pass.

Ecosantagata Civita Castellana