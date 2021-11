Dal 27 novembre al 3 dicembre 2021

NewTuscia – VITERBO – In occasione della “ SETTIMANA CONTRO L’HIV – UNITI SI VINCE” una settimana dedicata alla sensibilizzazione e all’educazione sessuale, volta a prevenire la diffusione delle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MST)

Proprio in questa particolare settimana l’associazione “L’Altro circolo –Centro culturale di iniziativa Omosessuale –APS organizza tre importanti appuntamenti:

Sabato 27 novembre 2021

FIOCCHI & CROMATISMI PER LA VITA – installazioni artistiche in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’AIDS a cura dell’artista Francisco Cordoba opening alle ore 17.00 presso la Sala Anselmi in via Saffi 49

La mostra continua fino al 3 dicembre dalle ore 10 alle 19

Fiocco rosso AIDS esposto sulla facciata di Palazzo Gentili

mercoledì 1 DICEMBRE “GIORNATA MONDIALE PER LA LOTTA ALL’AIDS”

TEST DAY un Camper UNITA’ DI STRADA in collaborazione con CROCE Rossa Italiana (Comitato di Viterbo) e con la presenza degli infettivologi del Centro di Riferimento per le malattie Infettive sul Territorio presidiato dall’equipe del Dott. Roberto Monarca, dott. Stefano Aviani e dalla dott.ssa Serena Dell’Isola , effettueranno presso :

UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA – Via S. Maria in gradi 4 dalle ore 10 alle ore 13 screening e prelievi rapidi capillari HIV

– Via S. Maria in gradi 4 dalle ore 10 alle ore 13 screening e prelievi rapidi capillari HIV Punti informativi con distribuzione opuscoli, fiocchetti rossi e preservativi

FACOLTA’ DI AGRARIA – Via San Camillo de Lellis snc screening e prelievi rapidi capillari HIV dalle 13.30 alle 15.00

– Via San Camillo de Lellis snc screening e prelievi rapidi capillari HIV dalle 13.30 alle 15.00 Piazza Fontana Grande – screening e prelievi rapidi capillari HIV dalle 15.30 alle 18.00

– screening e prelievi rapidi capillari HIV dalle 15.30 alle 18.00

SALA ANSELMI – Via Saffi 49

Opening 1 dicembre ore 10.00

installazione artistica “FIOCCHI & CROMATISMI PER LA VITA “ a cura dell’artista Francisco Cordoba

Proiezioni SPOT AIDS dal 1980 ad oggi

Letture poesie

Esposizioni video e libri sulla tematica

Info-point con distribuzione materiale informativo, fiocchetti rossi e preservativi

L’iniziativa continua fino al 3 dicembre dalle ore 10 alle ore 19

La partecipazione alla manifestazione è libera e gratuita.

Eventi sotto i patrocini del Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, Università della Tuscia, ASLViterbo, Croce Rossa Italiana Comitato di Viterbo, A laids Lazio e PerCorso.