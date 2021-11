Il punto sulla 4 giornata di 3 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Quarta vittoria consecutiva, in altrettante gare disputate per il Fabrica Calcio (12punti) che sbanca 3-2 il terreno del Calcio Tuscia Vitorchiano (6) in rete per i cimini Giardini, Aramini, Pintoni, per i locali D’Onofrio e Pintoni.

Al secondo posto si conferma lo United Alta Tuscia (10) vittorioso 2-1 sul campo della Polisportiva Farnese (6) ospiti che si portano sul 2-0 con Dominici e Olivanel primo tempo, Fioramanti accorcia nella ripresa. Il Sassacci (9) sbanca 2-0 Blera (0) Basili e Lazzarini decisivi.

Il Tuscia United (7) passa 5-0 in casa del Viterbo Football Club (0) in rete Clarioni, Latini (doppietta) e Stefani (doppietta). Gasllese United (0) Virtus Caprarola (7) rinviata. Primo successo stagionale per il Club Tarquinia (5) vittorioso 5-3 sul Celleno (4). Infine Tessennano (0) Anguillara (fuori classifica) termina 0-3.