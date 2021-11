Tra genio e follia, la vita e le opere di Vincent Van Gogh

NewTuscia – VITERBO – L’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” ospita, domani, venerdì 26 novembre, alle ore 18, la presentazione della collana ‘Tra genio e follia: i grandi della pittura‘ diretta dal professor Vittorino Andreoli.

L’incontro, introdotto da Ludovica Iuè, cultore della materia per la cattedra di Pittura, verterà principalmente sul primo dei 12 volumi, quello dedicato a Vincent Van Gogh.

Composta da 12 volumi tale raccolta, in edicola con La Repubblica, ci consegna l’indagine storico-artistica molto approfondita, e particolareggiata, di alcuni capolavori della pittura, accompagnata dall’analisi psicologica sui grandi artisti che li hanno dipinti.

Un’analisi tra arte e psiche, nata dalla collaborazione fra autorevoli psichiatri, psicologi e storici dell’arte.

Previsto l’intervento dello scrittore e gallerista Matteo Boetti della CollAge Collection Storage di Todi, e Antonio Rocca, docente di storia dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo“, collaboratore della Repubblica e curatore artistico della collana.

L’evento si svolge nell’Aula Magna dell’Accademia sita in Via Col. Moschino 17, parcheggio in Via Bainsizza, alle ore 18.

L’ingresso è gratuito con green pass sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Gradita prenotazione al numero 0761 220442 o tramite email all’indirizzo abav@abav.it.