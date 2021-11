Federico Fashion style “avvistato” a piazza del Popolo: con lo sciopero dei taxi ha avuto qualche problema…

NewTuscia – ROMA – Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato “avvistato” a piazza del Popolo in questo look in attesa di trovare un modo di andare alle prove di “B allando con le s telle”, il programma condotto da Milly Carlucci. Come sappiamo, Federico Fashion Style, conosciuto come parrucchiere dei vip, è uno dei concorrenti che più stanno facendo parlare di sé in questa edizione del format di spettacolo in cui persone comuni e vip, amanti di ogni arte dello spettacolo, gareggiano in coppia con i maestri professionisti scelti dagli autori della trasmissione.

Il motivo del suo apparente atteggiamento “spaesato”? Lo sciopero dei taxi a Roma di ieri. E l’attesa si è protratta oltre il dovuto…

Pelliccia di visone e borsa non l’hanno senz’altro fatto passare inosservato…

In un’intervista di oggi uscita su Today nella sezione Vip e che ha riportato l’intervista rilasciata da Federico Fashion Style a “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone ed in onda su Rai1, Federico si è dichiarato eterosessuale e, tra le altre cose, riferendosi a Selvaggia Lucarelli, ha detto che ““Volevo fare capire a lei che gira, gira, gira su questa domanda e l’altra volta è uscita dicendo: ‘Di che segno zodiacale sei?’… A me non mi interessa, però se lei vuole farmi una domanda può anche farmela. Sono pronto a rispondere”… ““Io sono eterosessuale e non ho nulla da nascondere”. Così Federico Lauri.

