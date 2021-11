Ecco Can Yaman a Roma prima di girare per “Viola come il mare”

NewTuscia – ROMA – Can Yaman avvistato in via Terme di Tito 92 a Roma. Simpatico ed affabile come sempre ha spiegato che stava andando a girare alcune riprese per la fiction “Viola come il mare”.

La presenza di Can Yaman, il modello ed attore turco che fa impazzire le donne di tutto il mondo, alla fiction prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con RTI ed ispirata al romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini edito da Sellerio, è stata annunciata il 10 agosto scorso a poche settimane dall’inizio delle riprese parite a settembre. Can Yaman interpreta il ruolo dell’ispettore capo Francesco Demir, protagonista della fiction, ed ha vicino a sé, come protagonista femminile, Francesca Chillemi, nel ruolo della giornalista Viola Vitale da cui il nome della fiction stessa.

Yaman è nato l’8 novembre 1989 a Istanbul ed ha esordito come attore nel 2014. Il successo è esploso nel 2017 con il ruolo di Ferit Aslan nel serial Tv “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore”. Nel 2019 è stato eletto l’uomo dell’anno dalla rivista “GQ”, mentre nel 2021 ha interpretato com protagonista il reboot della serie “Sandokan” del 1980.

Foto Gianluigi barbieri