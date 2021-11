A Caprarola e Capranica il Tuscia in Jazz porta le stelle del jazz

NewTuscia – VITERBO – Il Tuscia in Jazz chiude il 2021 con 6 grandi appuntamenti musicali. A concludere questa 20 edizione del Festival Jazz tra i più grandi nomi del jazz Ita

liano. Si inizierà a Caprarola dal 10 al 12 dicembre presso il teatro Don Paolo Stefani. Il 10 dicembre ore 21.30 ad aprire questa rassegna di concerti sarà una leggenda vivente del jazz Gegè Munari in quartetto con Vittorio Cuculo, Enrico Mianulli e Danilo Blaiotta. L’ingresso al concerto di Munari sarà gratuito prenotazioni via Whatsapp al 366 1289196 Green Pass obbligatorio. L’11 dicembre ore 21.30 sarà il turno di una delle migliori voci del jazz italiano Elisa Mini Quartet (ingresso euro 10 prevendite ciaotickets.com). Il 12 dicembre ore 18.30 sarò il turno di Mario Raja e Alessandro Bravo che con il loro quartetto renderanno omaggio ad uno dei più grandi compositori del jazz mondiale Duke Ellington (ingresso euro 10 prevendite ciaotickets.com). Il 18 e 19 dicembre il festival si sposterà a Capranica presso il Teatro Francigena, dove si esibiranno il 18 dicembre ore 21.30 Fabrizio Bosso insieme al Quartetto di Vittorio Cuculo e Gegè Munari come special guest (ingresso euro 15 prevendite ciaotickets.com). Il 19 dicembre alle 18.30 sarà il turno della grande pianista Rita Marcotulli in piano solo (ingresso euro 15 prevendite ciaotickets.com). Il 29 dicembre ore 21.30 il festival tornerà a Caprarola sempre al Teatro Don Paolo Stefani per chiudere l’anno con un’altra grande star del jazz Rosario Giuliani ed il suo Hammond Trio (ingresso euro 10 prevendite ciaotickets.com). Il festival che gode oltre che dei patrocini dei comuni sopra citati è finanziato dalla Regione Lazio con il fondo sullo spettacolo dal vivo. “Abbiamo voluto concludere alla grande questo orribile anno.” Dichiara Italo Leali direttore del festival. “Dopo due anni di fermo finalmente possiamo tornare tra la gente e nei teatri. Per chiudere questa ventesima edizione del Tuscia in Jazz, uno degli eventi più duraturi della Tuscia, abbiamo voluto invitare i grandi del jazz italiano che in questi anni ci hanno sempre sostenuto e patecipato al nostro evento. Ci auguriamo che il 2022 metta fine a questa pandemi a e che finalmente potremmo tornare a realizzare i nostri seminari.”

Per info sui concerti via Whatsapp al 366 1289196 o Facebook/tusciainjazz. Per le prevendite è possibile acquistare i biglietti online su ciaotickets.com oppure presso le ricevitorie di Caprarola o Viterbo.