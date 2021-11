Arrestato gambiano per spaccio di droga

NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, a seguito di un servizio mirato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in città, hanno bloccato in via Garibaldi un cittadino originario del Gambia e lo hanno perquisito trovandolo in possesso di 10 pasticche di ecstasy.

Immediatamente è stata perquisitala sua abitazione dove i carabinieri hanno trovato altri 8 grammi di eroina; lo spacciatore è stato arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo.