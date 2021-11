Il punto sulla 6 giornata di 2 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – GIRONE A : riposava la Capolista Montalto (11 punti), ecco come sono andate le altre partite.

Pareggio 0-0 tra Real Tolfa (1) e Pro Alba Canino (10). Il San Pio x (10) espugna 2-1 Kaysta (6) per i locali in rete Vetta, per gli ospiti Montelle e De Gennaro. D.L.F Civitavecchia (9) batte 1-0 il Calcio Sutri (6) decisivo Guzzone. La Dm 84 Cerveteri (8) batte 4-1 la Polisportiva Oriolo (8) in evidenza Genco tripletta, per i viterbesi Iannucci segna ma non basta. L’ Etrurians (8) batte 6-1 l’ Atletico Monte Romano (4)Il Tre Croci 7) supera 2-0 la Vejanese (5) Grimaldi sigla una doppietta.

Girone b : Cade il Grotte Santo Stefano (13 punti) Il Robur Tevere (5), in rete Sensini, i locali sbagliano il rigore con Zolla. L’ Aurora Querciaiola (12) pareggia 0-0 con la torrese (1), L’ indomito Bolsena (10) perde 3-1 sul terreno dell’ Onano (8), Matteo Cannavacciolo porta avanti gli ospiti, locali che pareggiano con Pala, poi Costa e Pallotta regalano il successo. La Virtus Acquapendente (10) batte l1-0 il Castiglione )3) in rete Belardi. Ischia di Castro (8) impatta 1-1 sul terreno della Virtus Marta (7), in rete Parri per i locali, Fioretti per gli ospiti. Il Gradoli (8) espugna 1-0 Grotte Di Castro (6) in rete Zappitelli. Riposa Proceno (4)

Girone d : la Vigor Rignano Flaminio (13 punti) travolge 3-0 il Sabazia ( 3). L’ Atletico Monterano (13) batte lo short Cassia (2) 2-Tasselli e Teofilo decisivi. Il Città di Fiano (13) batte 2-1 l’ Atletico Monterosi (8) i biancorossi si erano portati in vantaggio con Sgamuffa. Il Manziana ( 10) batte 4-1 il Sacrofano (10). La Comunale Civitellese (9) impatta 1-1 contro il Vasanello (3), Arcamone per i viterbesi.

Il Pro Fiano (7) sbanca 3-0 il campo della Vis Bracciano (2) Riposava il Corchiano (5).