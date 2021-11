Palazzo Gentili per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “Educare alla non violenza”

NewTuscia – VITERBO – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, giovedì 25 novembre 2021 alle ore 10.30, presso la Sala Consiglio della Provincia di Viterbo, il Presidente della Provincia Pietro Nocchi, la Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità Lina Novelli, la Consigliera di Parità Silvia D’Oro, organizzano l’iniziativa “Educare alla non violenza”.

L’evento si svolgerà in presenza nella Sala del Consiglio e nella Sala delle Conferenze di palazzo Gentili in Via Aurelio Saffi, 49 dalle ore 10,30 alle 13,00 e in streaming all’indirizzo ZOOM

https://us02web.zoom.us/j/84518399341?pwd=RGk0ckx1cFdiSS9yaXE1Z0FBYmh5QT09

e su Youtube al canale video della Provincia https://www.youtube.com/channel/UCSVI7qaRsdx3luwDf4ZSiFw?view_as=subscriber