Il villaggio di Natale in miniatura a Capranica

NewTuscia – CAPRANICA – Torna anche quest’anno a Capranica il villaggio di natale in miniatura realizzato dal consigliere comunale Francesco Virgili. Composto con le creazioni della nota casa produttrice Lemax, sarà inaugurato sabato 27 novembre 2021, alle ore 16, in via Valle Santi 3, a Capranica (VT).

Nel rispetto della normativa anti-covid, l’ingresso sarà scaglionato, tutti dovranno indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante messo a disposizione.

Il villaggio di natale in miniatura, a ingresso gratuito, sarà aperto tutti i sabati e le domeniche, fino al 10 gennaio 2022, con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Questo appuntamento è diventato, ormai, una tradizione. Il consigliere comunale Francesco Virgili, del Gruppo “Per migliorare Capranica”, è soprannominato “Mister Lemax” per l’ampiezza della sua collezione. Infatti, tra gli appassionati di tutta Italia, è uno tra quelli che vanta il maggior numero di pezzi.

“Anche quest’anno per realizzare il villaggio è stato determinante l’aiuto degli amici– dichiara Virgili – ringrazio in particolare mia moglie Maria Giuseppina, che mi è sempre vicina e la poetessa Rita Giorgi che ha composto una bellissima poesia.

Il villaggio di natale in miniatura è una gioia per i più piccoli – conclude il consigliere comunale Virgili – per questo desidero che lo visitino assieme ai genitori e ai nonni, intere famiglie unite nella letizia del Santo Natale .”

Francesco Virgili – Capranica