Vbc Viterbo sconfitta a Ponte Felcino

NewTuscia – VITERBO – Sconfitta pesante per la VBC Viterbo a Ponte Felcino. La squadra di mister Iacovacci si presenta con diverse atlete condizionate da problemi fisici e soccombe per tre a zero all’ottima formazione umbra. La squadra di casa sin dalle prime battute dimostra più concentrazione non permettendo alla VBC di esprimere il suo consueto gioco. Tanti errori in fase di ricezione per le nostre ragazze, messe in difficoltà dalle ba ttute di Essienobon e Ciccolini che non consentono a Marinelli di impostare il gioco con i suoi centrali e i laterali spesso contenuti a muro, nonostante alcuni lunghissimi scambi il risultato non è mai stato in discussione.

Punto e a capo, si volta pagina.

Subito in palestra per preparare l’incontro di sabato prossimo contro Volleyrò Casal DePazzi, l’occasione per riscattarsi fra le mura amiche del Palavolley.

DIGITALPOINT PONTE FELCINO – VBC VITERBO = 3-0 (25-19, 25-13, 25-17)

PONTE FELCINO: Essienobon A. 17, Ciccolini 15, Casareale 9, Cruciani 8, Cerini 8, Brizi 1, Pici (L1), Santibacci (L2). N.E. – Maggesi, Tarli, Sasso, Mancini,Essienobon M., Pieretti.

All. Gianluca Ricci e Michele Stramaccioni.

VITERBO: Macari 10, Giacomel 7, Capotosti 7, Ippoliti E. 3, Guidozzi 3, Marinelli, Carbonari (L1), Guerrini, Lupoli.N.E. – Colla, Patrizi, Pierini, Quadrani(L2).

All. Jacopo lacovacci e Salvatore Perinzano.

Arbitri: Federico Sinigaglia e Sonia Barsottini.

DIGITALPOINT (b.s. 9, v. 10, muri 4, errori10).

VOLLEYBALL CLUB (b.s. 5, v. 4, muri 3, errori 10)