Soriano nel Cimino, 25 Novembre 2021 re 18.00 Bistrot la Luigina

“Stop alla violenza sulle donne e alle discriminazioni di genere”

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Dalla collaborazione di persone ed associazioni territoriali che nutrono rispetto e sensibilità per temi così importanti, nasce questo pomeriggio, in cui non solo si dice Stop alla violenza sulle donne ma, ad ogni forma di violenza fisica, psicologica e alle discriminazioni di genere.

Un pomeriggio per le testimonianze di chi vive personalmente e di riflesso il peso della parole e dei gesti!

Una giornata per parlare liberamente dei diritti di

ESSERE

ESPRIMERE

RISPETTARE

AMARE

VIVERE

Un 25 Novembre dove “il colore rosso”della giornata mondiale antiviolenza sulle donne si mescola idealmente a quelli della comunità LGBT.

“Perché dobbiamo ascoltare e conoscere!”

“Perché è arrivato il momento di non avere più paura a parlarne!”

Erinna_ associazione antiviolenza donne Viterbo

L’ altro circolo _centro culturale di iniziativa omosessuale_Viterbo

Comitato “Viterbo per il Pride”

ANPI sez.Soriano nel Cimino

APS Bene Comune in movimento