Scomparsa Don Bonaventura Pulcini: il cordoglio del sindaco Arena

NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO (VT) – Se ne è andato Don Bonaventura Pulcini, un parroco molto amato, che per quasi 50 anni ha rappresentato un saldo riferim ento umano e spirituale per la comunità di San Martino al Cimino. Lo conoscevo da quando era vice parroco con don Otello Ferrazzani all’Ellera. In questi anni, quando ci incontravamo, ricordavamo sempre quel bel periodo della mia adolescenza e della sua missione sacerdotale di un tempo. La parrocchia di San Martino Vescovo ha perso un grande parroco. Siamo certi che Don Fabrizio saprà onorare la sua memoria proseguendo sulla scia di quel percorso spirituale e religioso avviato da Don Bonaventura quasi mezzo secolo fa.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo