Il punto sulla 6 giornata di 1 categoria girone A

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Sesta vittoria consecutiva per la capolista Tarquinia Calcio (18 punti) che espugna 3-1 il terreno dello Sporting Bagnoregio (0), vantaggio ospite di Felici, pareggio immediato Sulayman Dukureh, poi Barcaroli e Bramucci regalano i tre punti a mister Roberto Blasi. Bene il San Lorenzo Nuovo (13) corsaro 1-0 sul campo della Vicus Ronciglione (10) e vola al secondo posto solitario, a segno Laudani di testa, cimini ora che scivolano in quarta posizione. Al terzo posto invece si inserisce il Castel S. Elia (11) vittorioso 2-1 a Bagnaia (4), per i castellani in rete Patrizi (doppietta) nel finale accorcia Capetti. Cura Calcio (9) Maremmana (9) termina 1-1 al vantaggio locale di Ciorba, pareggia Macchioni.l’ Atletico Capranica (8) sbanca 1-0 Allumiere (6), Decisivo Ravoni. Atletico Cimina (6) Vetralla (8) termina 0-0. Primo successo stagionale per la Fortitudo Nepi (5) che travolge 3-1 il Valentano (8) locali in rete con Nardi e la doppietta di Salvatori, ospiti in rete con ingrosso su rigore.

Girone C: vola a punteggio pieno il Real San Basilio (18 punti) che sbanca 2-0 Anguillara (4) in gol Ruggiero, e Cialucco. Lo Sporting Tanas (13) batte il Municipio (8) 1-0. Il Soratte (13) passa 3-1 a Cesano (3) per gli ospiti doppietta di De Santis, e autorete. Ho Il Trevignano (11) asfalta 5-0 io Real Campagnano (10) in rete Trifelli (doppietta) e Guaitoli (doppietta) chiude Zalabra. Buon pareggio esterno 1-1 del J.F.C. Civita Castellana (7) che esce indenne dal terreno Castelnuovese (10) vantaggio civitonico con Coletta, pareggio di Santini. Isola Farnese la Storta (10) batte 3-1 il Prima Porta Saxa Rubra (1). Il Football Jus (7) supera il Fornello (3) 5-1.