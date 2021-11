Diocesi Civita Castellana. Intitolazione della “Sala giovani” a don Pier Luigi Quatrini

Sabato 27 novembre 2021 – ore 15.30

Parrocchia S. Giuseppe Operaio, Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Si terrà nel pomeriggio di sabato 27 novembre alle ore 15.30, presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio a Civita Castellana, la cerimonia di intitolazione della “sala giovani” al Servo di Dio don Pier Luigi Quatrini, alla presenza della mamma, del fratello sacerdote e degli amici di Civita Castellana, che hanno fortemente voluto e organizzato questa cerimonia per ricordare e portare avanti l’opera del giovane sacerdote.

L’intitolazione della sala giovani, coincide con la presentazione del libro “Quando la parola mette radici”, a cura di Suor Valeria Critelli, appunti e omelie di don Pier Luigi, che nella prefazione di monsignor Romano Rossi, vescovo di Civita Castellana, ha ricordato le sue profetiche parole: «Invito, incoraggiamento, alleggerimento, compagnia. Chi parla “rimbalzando” su queste righe di una attenta ascoltatrice è un educatore alla contemplazione di un mistero sempre più grande di quello che le parole possono dire. […] Le sue parole ti danno l’impressione che la tua vita non abbia nulla di banale ma costituisca una vera e propria pagina scritta dal Signore, usando il materiale della tua carne e della tua storia per riverberare sul mondo qualcosa di sé e moltiplicare le vivande della vita sulla mensa degli uomini. Una fede più forte di qualunque paura, non certo perché portava a gonfiare i muscoli ma perché disponeva il cuore a farsi attrarre e guidare dove l’Amato lo stava attendendo».

Il giovane sacerdote don Pier Luigi Quatrini, parroco di Manziana ed originario di Civita Castellana dove è nato, è morto nel 2005 a soli 37 anni per un male incurabile, ha lasciato nei suoi parrocchiani di Manziana, che lo chiamavano affettuosamente “don Piccolo”, un ricordo indelebile di fratello premuroso, amico fedele e di guida sicura. La comunità affidatagli prima come vice-parroco, nel 1998, e poi come parroco, nel 2002, fu sempre al centro del suo amorevole ministero pastorale.

È stato uno dei punti cardine dall’Azione Cattolica diocesana, oltre che assistente dei giovani nella stessa associazione.

Dopo la sua morte è stata fondata l’associazione “don Piccolo” che a tutt’oggi tiene viva la memoria e la venerazione che circonda la sua figura. Attraverso questa luminosa figura di pastore dopo il suo passaggio dalla terra al Cielo, la Diocesi di Civita Castellana ha un esempio concreto e tangibile per gustare il profumo della sua fede, il suo sorriso e che la santità è possibile, la santità e raggiungibile, la santità è bellezza!

La cerimonia terminerà con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal vescovo diocesano monsignor Romano Rossi.