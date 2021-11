Battistoni: “Don Bonaventura è stato un dono per la nostra comunità”

NewTuscia – VITERBO – È con profondo dolore che apprendo della morte di Don Bonaventura, parroco di San Martino al Cimino per oltre quarant’anni. I ricordi che mi legano a lui sono molteplici e tutti molto piacevoli; l’ultimo proprio lo scorso Natale. Non avrei mai immaginato che in così poco tempo potesse arrivare questa tragica notizia.