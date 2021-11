Webinar gratuito “Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi”

NewTuscia – VITERBO – Appuntamento con il digital marketing mercoledì 24 novembre alle ore 15.00. Con Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano di Webnovo Digital Marketing si parlerà di “Turismo, ospitalità e accoglienza: il digitale per la crisi”. Un webinar gratuito, rivolto a privati e a piccole e medie imprese, organizzato con la Camera di commercio Rieti-Viterbo, che rientra nella rassegna annuale “Rieti-Viterbo Digital Week”.

Nel corso del seminario, introdotto dal Team del Punto Impresa Digitale, si parlerà delle possibili soluzioni di digital marketing applicate al settore del turismo e dell’ospitalità. Insieme al loro cliente e testimonial Francesco Aliperti (Archeoares), Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano parleranno del suo caso di successo, offrendo consigli e illustrando nuove strategie a tutti i partecipanti al corso.

Come indicato dalla Camera di Commercio, la partecipazione a uno o più incontri è libera ma per ricevere il link che consente l’accesso alla piattaforma on line è necessario compilare il modulo presente al sito https://bit.ly/3CtSYKb almeno due ore prima dell’inizio del webinar prescelto oppure inviando una mail a: pid@rivt.camcom.it. Il limite dei partecipanti a ogni incontro è massimo di 100 utenti collegate. Pertanto sarà data la priorità alle prime persone che si iscriveranno.

Webnovo Digital Marketing