Scuole occupate, Agostini: Solidarietà agli studenti, sistema scolastico da riformare

“Sono 543mila gli adolescenti che nel 2020 hanno lasciato la scuola dopo la licenza media, l’Italia è al terzo posto nell’Unione Europea per tasso di dispersione scolastica. Sono numeri che certificano un fatto: le difficoltà legate alla pandemia hanno evidenziato l’inadeguatezza del nostro sistema scolastico. Non è un caso che, in queste ultime ore, molte scuole a Roma, nel terzo municipio e anche altrove, siano state occupate.

La mobilitazione studentesca è in atto, con proteste che rischiano di estendersi a macchia d’olio e chiedono a gran voce un’istruzione pubblica aperta, inclusiva, sicura, in grado di rispondere alle esigenze di migliaia di ragazze e ragazzi. Le carenze strutturali e i malfunzionamenti dei nostri luoghi di formazione sono sotto gli occhi di tutti: mancano aule e palestre, i più elementari strumenti per la didattica a distanza e in presenza, strategie di formazione e attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili. Per questo sono solidale con gli studenti che vogliono garantito il loro diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

La scuola deve rappresentare un’opportunità sociale e culturale, un punto di riferimento ancora più sicuro in questa emergenza sanitaria. Una richiesta condivisa dalle famiglie degli studenti, dagli stessi insegnanti, dai dirigenti scolastici e amministrativi, da tutto il personale Ata. È il momento di agire, di riportare istruzione e apprendimento ai primi posti dell’agenda politica italiana, di riformare un sistema scolastico non all’altezza delle aspettative. Per non condannare le nuove generazioni all’incompetenza e all’insuccesso”. Così, in una nota, il segretario regionale del Lazio di Articolo Uno-LeU, Riccardo Agostini.

