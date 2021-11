Rotary Club Viterbo: raccolta fondi per reparto Pediatria Belcolle

NewTuscia – VITERBO – Grande successo per la conviviale “Una pizza in compagnia… per la corsia di Pediatria” organizzata dal Rotary Club Viterbo per la raccolta fondi a favore del reparto dell’Ospedale Belcolle, decisa per donare strumentazione utile all’attività professionale e libri ai bambini ricoverati.

Una serata perfettamente organizzata da Saverio, a San Martino al Cimino, alla presenza di numerosi soci, accolti dal presidente Stefano Bianchini, familiari e soprattutto amici, che hanno voluto sottolineare, con la propria partecipazione, la gioia nell’aiutare, in perfetto stile rotariano, supportato anche dal club Rotaract Viterbo, sempre attivo nelle occasioni benefiche che si svolgono in città.

Ospite d’onore il primario del reparto, dottor Giorgio Bracaglia, insieme alla dottoressa Barbara Cuomo, una delle ultime socie entrate nel club viterbese, e numerosi colleghi, compreso il primario di maxillo facciale, dottor Claudio Rinna. Presente anche il maggiore dei Carabinieri Antonino Zancla.

La serata è stata arricchita dalle letture di Piermaria Cecchini, che ha proposto alcune pagine dal suo libro “Una vita abbastanza”, dedicate proprio all’infanzia.

Una conviviale molto piacevole che ha centrato il segno, riuscendo a raccogliere per il reparto di Pediatria ben 1.400 euro, cifra che si andrà a sommare ai bonifici che stanno giungendo al Rotary Club Viterbo in questa settimana.

A breve, conclusa la raccolta, il club consegnerà al primario il materiale acquistato, secondo le indicazioni che verrano dal reparto.

“Ringrazio tutti gli amici che hanno partecipato – conclude il presidente Bianchini – e i soci che hanno pensato e organizzato questa conviviale, piacevole come serata e soprattutto utile per i bambini ricoverati e i professionisti che ogni giorno si impegnano per il loro benessere”.

Rotary Club Viterbo – Distretto 2080