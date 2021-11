Il punto sulla 8 giornata di Promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Bene la capolista Aurelia Antica Aurelio (22 punti) che passa 1-0 a Borgo Palidoro (3) in rete Di Giovanni nel finale. Cade in casa il Pianoscarano (4) 1-0 contro il Fregene Maccarese (17) in rete Buscia. Il Santa Marinella (16) batte la Fulgur Tuscania (8) 2-1. Vantaggio locale di De Angelis, pareggio di Marcomeni, Pagliuca sigla il successo. Atletico Soccer Academy (15) Nuovo Borgo San Martino (15) termina 2-0 in rete Commodari e Catalani.

Passoscuro (6) Tolfa (15) termina 1-2. Cade in casa il Pescia Romana (15) 1-0 contro il Carbognano (14), Mangione regala i tre punti a Gianni Boccia. La Sorianese (11) travolge 4-1 il Ronciglione United (1) , Vettori porta avanti gli ospiti, ma Moretti (doppietta) Grigia e Perazza ribaltano la situazione. Canale Monte Ramo (7) Montefiascone (9) termina 3-2. In rete zolla (autogol) Polidori Paolessi per i locali, Capoccia e D’ Alessio per gli ospiti.