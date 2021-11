Il punto sulla 10 giornata di serie D

NewTuscia – VITERBO – Nel big match di giornata bel Pareggio 2-2 tra l’ Arezzo (18 punti) ed il San Donato (23 punti, capolista), gli amaranto in doppio vantaggio con Marras e al 6’ mentre il raddoppio era opera di Biondi al 30’ sul finire del primo tempo viene espulso Mancino per l’ Arezzo, e ospiti che ne approfittano per accorciare le distanze con Pino al 76’, e pareggiare con Marzierli in extremis, intanto Marco Mariotti (allenatore Arezzo) paga per tutti. Follonica (19) Poggibonsi (18) termina 1-1 vantaggio locale con Giustini su rigore, pareggio di Manfredi.

Bel pareggio 3-3 tra Montespaccato (15), e Pianese (16), in Rete Bernardini, Cesario, convitto per i toscani, Giannetti, De Dominicis, Bosi per i capitolini. Il Lornano (16) espugna 1-0 Cascina (7), Bonechi decisivo. Cade in casa il Rieti (11), 2-1 contro lo Scandicci (15). Una gara giocata bene dai locali, mentre gli ospiti hanno sfruttato gli errori reatini per conquistare i tre punti, vantaggio locale con una bella rete di Mariani, pareggio amaranto celeste di Marcheggiani su rigore, poi i Sabini sbagliano una clamorosa occasione da rete con Pedone al minuto 87’ ed al 91 la beffa firmata Santeramo. Io Trestina (14) travolge 3-1 il Cannara (8) in rete Di Cato, Barbarossa, Gramaccia per i locali De Sanctis per gli ospiti. Cade la Flaminia (12) che perde 3-2 in casa dell’ Unipomezia (6), rossoblù in doppio vantaggio con Ancillai e Sirbu, i locali ribaltano la situazione con Mario Lupi (doppietta) e De Iulis.

La Sangiovannese (12) supera 1-0 il Triferno (14), in rete Bellini. Infine il Foligno (9) asfalta 4-0 la Pro Livorno (8).