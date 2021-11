Il punto sulla 10 giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Pareggio 1-1 nel big match di giornata tra il Pomezia (22 punti) e la Polisportiva Monti Cimini (21). Un tempo per parte il primo tempo di marca ospite che riesce a portarsi in vantaggio con Cruciani che di testa insacca sugli sviluppi di un corner, poi la compagine di Scorsini lamenta un rigore non concesso su Vittorini, ad inizio ripresa Bussi pareggiavsu rigore, nel finale Marinaro viene espulso. Il Maccarese (21) supera 2-1 l’ Ottavia (5) in gol Damiani e Pieri per i locali, Petrini accorcia su rigore. Bene l’ Academy Ladispoli (21) che di misura si impone 1-0 sul Cerveteri (7) in rete Di Mauro nel secondo tempo. Certosa (15) Aranova (18) termina 0-2 in rete Di Mario e di Igor Giurato. Secondo successo consecutivo per il Civitavecchia (17) che batte 2-1 il Fiumicino (9), doppietta di Proietti accorcia Bonis. Grifone Gialloverde (0) Boreale Don Orione ( 17) termina 0-3 Tripletta di Dieme. Campus Eur (11) Astrea (16) termina 2-0 in rete Necci e Visconti. Atletico Vescovio (11) Parioli (14) termina 0-0.