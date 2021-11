A “PAGINEaCOLORI” l’imprenditrice Francesca Corrado spiega perché sbagliare fa bene

L’incontro si terrà il 26 novembre, alle ore 17,30, a Tarquinia, nella sala degli specchi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”

NewTuscia – TARQUINIA – Perché sbagliare fa bene. Lo spiegherà a “PAGINEaCOLORI” Francesca Corrado, economista, ricercatrice, imprenditrice e fondatrice della Scuola di Fallimento, nell’incontro del 26 novembre, alle ore 17,30, nella sala degli specchi di palazzo Bruschi Falgari (via Umberto I), sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, a Tarquinia.

In una lezione teorico pratica, Francesca Corrado, che nel 2019 ha pubblicato il libro “Il fallimento è rivoluzione. Perché sbagliare fa bene” (Sperling & Kupfer), offrirà una base di conoscenza sul perché l’errore non è solo necessario ma anche indispensabile e su come imparare a guardare ogni errore dalla giusta prospettiva. Per non fare gli stessi errori, ma farne di migliori.

Il festival “PAGINEaCOLORI” è organizzato con il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Tarquinia (Assessorato alla Cultura e biblioteca comunale Vincenzo Cardarelli), della Fondazione Cariciv e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria, in collaborazione con l’associazione Dandelion, l’IISS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia, la Società Tarquiniense d’Arte e Storia e l’associazione Tra i Rami per l’Arte.