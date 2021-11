Fratelli d’Italia Viterbo sull’incontro tra Adsp e Comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – “I porti di Roma verso il futuro” è il titolo dell’ incontro con il presidente dell’Adsp Pino Musolino presso la sede di Unindustria a Valle Faul, che ha fatto seguito all’appuntamento istituzionale al Comune di Viterbo con il sindaco Giovanni Arena.

Al centro del dibattito, alla presenza di numerosi rappresentanti di realtà istituzionali ed imprenditoriali del territorio, le potenzialità di sviluppo del porto di Civitavecchia alla luce dei previsti interventi del Pnrr. Nel corso dell’incontro, moderato dal deputato Mauro Rotelli e dal presidente di Unindustria, Sergio Saggini.

Il presidente Musolino ha evidenziato le innumerevoli possibilità di sviluppo economico e commerciale con ricadute sul territorio che sono previste con l’impiego dei fondi utilizzabili entro il 2023.

Il porto di Civitavecchia, secondo in Europa per traffico crocieristico e primo in Italia per trasporto di merci, può offrire, se opportunamente rimodellato, un volano di sviluppo in grado di amplificare, in maniera esponenziale, il già consistente indotto economico legato al traffico crocieristico.

Fondamentale, in questo quadro, il completamento della Trasversale, definita da Musolino: “Un’opera fondamentale e strategica per il porto di Civitavecchia e per l’intera economia della Regione Lazio e del centro Italia” in un’ottica integrata di crescita che coinvolga, in rete, le istituzioni e le imprese del territorio.

Fratelli d’Italia Viterbo