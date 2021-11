Al Teatro Caffeina con Iaia Forte e lo spettacolo “Istantanee”, ingresso libero

NewTuscia – VITERBO – Appuntamento con ingresso libero martedì 23 novembre alle 21.00 con le letture d’autore “Istantanee” di Iaia Forte. Uno spettacolo di Katherine Mansfield, regia di Marco Rampoldi e pianoforte di Antonia Gozzi che rientra nella rassegna “Teatro è democrazia” organizzata al Teatro Caffeina.

L’attrice Iaia Forte debutta in teatro con Toni Servillo, vincendo per Il misantropo di Molière il Premio della Critica come migliore attrice. Vasta la sua esperienza a teatro, ricca della lunga collaborazione con il gruppo Teatri Uniti. Sempre in teatro ha lavorato con Leo de Berardinis, Mario Martone, Carlo Cecchi, Federico Tiezzi, Emma Dante, partecipando a spettacoli premiati dalla critica. Memorabile, la sua interpretazione di Trumeau ne La grande bellezza (2013) di Paolo Sorrentino.

Lo spettacolo è il primo in programma di un terzetto di appuntamenti attesi al teatro Caffeina. Si proseguirà martedì 30 novembre 2021 alle 21.00 con la rassegna “Love letters” di A.R. Gurney, con Annalisa Canfora e Lorenzo Gioielli per la regia di Lorenzo Gioielli (ingresso libero) e venerdì 10 dicembre alle 21.00 con “Ninotchka: Temporalità” (ingresso 5 euro).

Per maggiori informazioni sugli spettacoli e contatti: Tel.: 351 70 32866; Mail: compagniassociazione@gmail.com

