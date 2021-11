Stella Azzurra Vt di scena a Valmontone

NewTuscia – VITERBO / Il match di oggi

ORTOETRURIA-WeCOM STELLA AZZURRA VT IN TRASFERTA A VALMONTONE

Sesta giornata di andata e trasferta per la Ortoetruria-WeCOM Stella Azzurra VT che stasera

incontrerà la Special Days sul parquet di Valmontone. I padroni di casa vengono da una bella vittoria

ottenuta domenica scorsa sul campo dell’Alfa Omega Ostia e stanno attraversando un buon momento

di forma. La squadra allenata da coach Sebastianelli unisce a giocatori con esperienza anche nelle

serie superiori un ottimo gruppo di giovani prospetti che molto bene stanno facendo in questa prima

fase del torneo.

“Sarà una partita ostica – dice coach Fanciullo. Valmontone è squadra solida che giocherà al massimo

per cogliere un risultato che sarebbe per loro importantissimo e di grande peso in classifica. I nostri

avversari avranno dalla loro parte anche il pubblico locale che è sempre molto caloroso ed un campo

sul quale è difficile giocare per tutti. Ho detto ieri ai miei giocatori, a chiusura dell’ultimo

allenamento, che dovremmo entrare in campo decisi fin dall’inizio, evitando approcci lenti alla gara.

La velocità dei nostri avversari, il loro dinamismo e la qualità dei loro giocatori necessita di una Stella

Azzurra al massimo dell’attenzione per tutta la durata dell’incontro. Non voglio vedere regalati minuti

importanti di partita. Usciamo da una settimana di riposo che certamente ci ha dato la possibilità di

allenarci bene, ma che ha anche un po’ rotto il ritmo delle partite settimanali al quale eravamo abituati.

Dobbiamo rientrarci subito e giocare come sappiamo. E questo mi aspetto dalla squadra”.

Per la Stella Azzurra convocati Price, Cittadini, Rogani, Navarra, Cecchini, Taurchini, Pebole, Meroi,

Rovere, Rubinetti, Piazzolla e Casanova.

Palla a due alle ore 18,00 sotto la direzione di Matrigiani e Tripi di Roma.

Il match verrà trasmesso in diretta streaming sul canale youtube della Virtus Valmontone