Nota Stampa F1

NewTuscia – VITERBO /

Nota stampa del commissario provinciale di Forza Italia, Andrea Di Sorte

Di Sorte (FI): “Forza Italia è compatta, nostra priorità è lavorare nell’interesse del territorio”

In merito alle fantasiose ricostruzioni che in questi giorni sono apparse su diversi quotidiani, sono obbligato a precisare che Forza Italia è unita e compatta.

L’ormai prossimo rinnovo del Consiglio provinciale e del suo presidente, assume una rilevanza fondamentale per la crescita della Tuscia. La Provincia, che fino a qualche anno fa sembrava dovesse essere cancellata dal panorama istituzionale italiano, oggi torna ad assumere un ruolo di motore trainante della crescita del nostro territorio.

Ne sono un fulgido esempio i richiami che qualche giorno fa, a Parma per l'assemblea Anci, sono stati fatti dal premier Draghi. Inoltre, l'attuazione del Pnrr che il governo italiano sta sapientemente programmando nell'intero Paese, richiede di avviare un'interlocuzione seria tra le forze politiche avendo come unico interesse quello di consentire la crescita delle nostre comunità locali, lavorando con determinazione alla riorganizzazione della macchina amministrativa provinciale e concretizzando ulteriormente un riferimento importante per i cittadini del territorio. Occorre, dunque, programmare, investire e prodigarsi giorno per giorno con cognizione di causa e unità di intenti per arrivare a traguardare obiettivi ambiziosi e fondamentali per la crescita.

Per questi motivi la politica non può farsi trovare né impreparata, né improvvisata, né tanto meno si può trascinare sempre tutto in una surreale dialettica partitocratica tanto inutile quanto invisa ai nostri cittadini e amministratori, dando spazio a imbarazzanti ricostruzioni che vedrebbero il nostro partito in balia di guerre armate, destituite di qualsivoglia fondamento.

Pertanto, auspichiamo che prevalga il coraggio di percorrere la strada della determinazione e di voler lavorare nell’esclusivo interesse del territorio provinciale, dei suoi amministratori e cittadini.

Andrea Di Sorte

Commissario provinciale di Forza Italia