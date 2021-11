NewTuscia – VITERBO

DOMANI DA REGIONE LAZIO WEBINAR DALLA SICUREZZA ALLE SICUREZZE NELLE SCUOLE

Nell’ambito della giornata nazionale dedicata alla sicurezza nelle scuole, l’assessorato alla Scuola e Formazione della Regione Lazio ha organizzato una giornata di sensibilizzazione con un evento webinar che si svolgerà domani 22 novembre dalle 9.30 alle 12.30.

Il webinar è dedicato al tema delle diverse tipologie di sicurezza nel mondo della scuola: sicurezza degli edifici pubblici, sicurezza sanitaria, sicurezza psicologica, sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’evento sarà presentato un bando ideato per sensibilizzare i giovani del territorio. Infatti, la Regione Lazio ha pensato a un Premio del valore di 5000 euro, finanziato con le risorse del Fondo sociale europeo, da aggiudicare a una scuola per ogni provincia del Lazio. Saranno giudicati gli elaborati migliori presentati dagli studenti delle scuole secondarie, come saggi, disegni, o altre tipologie di elaborato che potranno essere realizzati in base alle diverse scelte degli alunni.

L’obiettivo dell’evento di domani è realizzare un confronto aperto e virtuoso sul tema della sicurezza in ambito scolastico, promuovendo buone pratiche e rinnovando gli impegni in materia di prevenzione e sostenibilità.

Dopo i saluti istituzionali del Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi e la relazione introduttiva di Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio, sono previsti i seguenti interventi: Mauro Alessandri, assessore ai Lavori Pubblici Regione Lazio; Alessio D’Amato, assessore alla Sanità Regione Lazio; Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio, Presidente IX Commissione; Organizzazioni Sindacali, Intervento unitario; Rocco Pinneri, Direttore Ufficio Scolastico Regionale; Antonio Pompeo, Presidente Upi Lazio; Titti Postiglione, Vice capo Dipartimento della Protezione civile; Claudia Pratelli, Assessora alla scuola, formazione e lavoro del Comune di Roma; Domenico Princigalli, Direttore Inail Lazio; Fulvio Maria Soccodato, Sub Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016; Carmelo Tulumello, Direttore Agenzia Regionale Protezione Civile; Riccardo Varone, Presidente Anci Lazio; Alessandro Vincenzo segretario generale CISL scuola lazio (intervento unitario CGIL-CISL-UIL); Camilla Volante – Consulta regionale studenti.

Le conclusioni sono affidate a Daniele Leodori, Vicepresidente della Regione Lazio.

L’evento potrà essere seguito dalla pagina Facebook istituzionale della Regione Lazio.

