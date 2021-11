Willy; Di Berardino: “Pubblicato bando da 60 mila euro. Un premio per sensibilizzare studenti su bullismo”

NewTuscia – ROMA – “Pubblicato il bando con il quale la Regione Lazio istituisce un premio in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso perché difendeva un amico. Si tratta di un Premio rivolto agli studenti delle scuole secondarie che dovranno realizzare un elaborato in tema di bullismo e violenza giovanile.

Un progetto educativo, formativo sotto forma di eventi, dibattiti, laboratori didattici al fine di accrescere il grado di consapevolezza negli studenti, nei docenti e nei genitori riguardo alle manifestazione di aggressività e di violenza contro la dignità dell’essere umano, in modo da sviluppare un’adeguata modalità di intervento e di prevenzione e rafforzare le attività didattiche e di sensibilizzazione in tema di violenze di qualsiasi natura.

L’Avviso pubblico, del valore di 60 mila euro, fondi triplicati rispetto agli originari 20 mila euro previsti, si inserisce nel più ampio lavoro che come Regione stiamo portando avanti per la prevenzione e la sensibilizzazione in materia di violenza, bullismo e inclusione sociale. Vogliamo ribadire che quanto accaduto a Willy non deve più ripetersi e che è fondamentale che i giovani prendano consapevolezza dell’importanza dell’inclusione, bisogna dire no alle discriminazioni di ogni tipo e a ogni forma di violenza. Nessun giovane deve sentirsi solo e per questo come Istituzione lavoriamo nelle scuole, nelle aziende e con le famiglie per riuscire tutti insieme a sensibilizzare su un tema così importante il mondo dei giovani”.

Così in una nota l’assessore al Lavoro, Formazione e Scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.