Turismo e cultura: al via gli show cooking con blogger e giornalisti

Dal 23 novembre in diretta Facebook da tutta Italia verranno cucinati i piatti della tradizione reatina

NewTuscia – VITERBO – Al via dal 23 novembre gli show cooking virtuali organizzati dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo in collaborazione con l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura“.

L’iniziativa, già testata con successo nel corso del 2020 come occasione per promuovere efficacemente territorio, cultura e prodotti locali anche in periodi contrassegnati dalle restrizioni causate dalla pandemia – e che ha fatto da apripista per iniziative analoghe da parte di altri enti ed imprese – coinvolgerà una ventina di giornalisti e blogger di tutta Italia che si cimenteranno in occasione di tre show cooking nella realizzazione in contemporanea ed in diretta Facebook di altrettanti piatti tipici della tradizione locale.

Il primo appuntamento è in programma il prossimo martedì 23 novembre alle ore 19,00 in diretta Facebook sulla pagina della Camera di Commercio di Rieti Viterbo https://www.facebook.com/cameracommerciorietiviterbo

Protagonista della prima diretta del 23 novembre sarà la “zuppa di castagne e cicerchie“, tipiche della zona dell’Alta Valle del Velino, mentre il 30 novembre, sempre alle ore 19, ci si sposterà virtualmente in Sabina per la realizzazione delle “fregnacce alla sabinese“. Terzo e ultimo appuntamento il 14 dicembre alle ore 19,00 con uno show cooking pre-natalizio che porterà i partecipanti a realizzare un dolce tipico della zona del Turano, ossia i gustosi biscotti “turchetti di Belmonte”.

I giornalisti e blogger riceveranno in queste ore una “box” contenente gli ingredienti, tutti prodotti tipici locali, per realizzare i tre piatti selezionati, insieme ad una brochure in cui saranno riportate le ricette, la storia dei prodotti e del territorio in cui sono stati realizzati oltre ad alcune curiosità. Nei giorni previsti per le dirette i partecipanti si collegheranno dalle loro cucine via Zoom, mentre dalla cucina professionale di un locale di Rieti cuoche e cuochi esperti li guideranno nella preparazione.