Il Punto sul Campionato di Serie C Girone B dopo la 13° e 14° Giornata d’Andata

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese dopo il passaggio del turno di Coppa Italia con il prezioso successo esterno per 1-0 sul campo dell’Ancona-Matelica, grazie alla rete segnata dal neoacquisto, il centrocampista Alvaro Iuliano, aveva illuso l’ambiente gialloblù circa una ripresa della Viterbese, ma a Pistoia è arrivata la doccia gelata della sconfitta in trasferta per 2-1 sul campo di una diretta concorrente per la salvezza, i gialloblù dopo essere passati in svantaggio per 1-0 su calcio di rigore avevano ripreso la partita pareggiando grazie ad una rete di Volpe. Nel primo tempo la Viterbese dominava la scena costringendo i toscani sulla difensiva e sfiorando la rete del vantaggio con il trequartista Errico.

Nella ripresa la formazione gialloblù calava dal punto di vista fisico ed i toscani che ne approfittavano e prendevano campo, e nel finale di gara su calcio d’angolo al 93° trovavano la rete del successo con Gennari, quest’ultimo saltava in un area gialloblù affollata e metteva in rete con il portiere della Viterbese Daga che aveva battezzato fuori la conclusione dell’attaccante toscano.

La sconfitta esterna sul campo della Pistoiese ha fatto maturare la decisione a mio avviso errata di esonerare Mr.Raffaele affidando la prima squadra a Mr.Francesco Punzi allenatore della formazione primavera.

La Viterbese ha ospitato in casa il Pontedera dopo essere passata in svantaggio per 2-0 grazie a due reti realizzate da Magnaghi, che ha sfruttato due svarioni della difesa gialloblù. La squadra di Mr.Punzi ha avuto il merito di non disunirsi e di accorciare le distanze prima con Volpe su azione personale di Calcagni, e poi pervenendo al pareggio con Murilo servito da Volpicelli in area toscana metteva alle spalle del portiere del Pontedera Sposito.

Nella ripresa in avvio i gialloblù, hanno sfiorato la rete del 3-2 con Volpe che da due passi mandava alto da buona posizione un invitante cross dalla fascia sinistra di Volpicelli.

La Viterbese calava fisicamente, l’infortunio di Martinelli in difesa, e l’uscita di Volpe sostituito da Capanni la squadra arretrava il proprio baricentro e nel finale di gara in pieno recupero altro errore difensivo dell’esperto centrale di difesa D’Ambrosio che provava un improbabile dribbling sull’attaccante del Pontedera che però riusciva a sfilargli il pallone costringendo al fallo il centrale della Viterbese e da questo punizione dalla trequarti sinistra, il pallone finisce scodellato in area gialloblù con un colpo di testa di Espeche, che metteva il pallone nell’angolo alto sinistro della porta difesa dall’estremo gialloblù Daga proteso invano in tuffo.

Sabato prossimo la Viterbese giocherà in casa con il Gubbio: una partita difficilissima in quanto i rossoblù umbri sono agguerriti essendo reduci dal pareggio esterno per 2-2 sul campo dell’Imolese, il pari interno a reti inviolate sul proprio terreno di gioco con la Lucchese, i gialloblù devono vincere per non farsi staccare dal gruppo delle pericolanti.

Il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano in questo periodo difficilissimo per la società gialloblù, per via della posizione in classifica, ha indetto un silenzio stampa da parte di tutti i dirigenti e tesserati, tale decisione è stata presa per dare maggiore tranquillità e concentrazione ad un gruppo che deve trovare al suo interno la massima coesione per raggiungere una salvezza che allo stato attuale appare veramente molto difficile e problematica.

Il Siena dopo la sconfitta interna per 2-1 ad opera del Modena di Mr.Tesser, si è riscattato superando per 3-2 l’Olbia dopo una partita molto combattuta e piena di colpi di scena. I bianconeri del Siena saranno ospitati dalla Lucchese una gara che si preannuncia difficile per entrambe le compagini che si giocano un importante match point per il prosieguo della stagione. La Pistoiese dopo il successo interno per 2-1 ai danni della Viterbese, è stata sconfitta in trasferta sul campo della Fermana per 1-0, una battuta d’arresto che frena gli arancioni toscani nella corsa verso la salvezza.

La Fermana nel prossimo turno di campionato sarà ospite allo stadio Manuzzi di Cesena dei bianconeri romagnoli e in questo momento attraversa un momento di grande spolvero e d’eccellente forma.

La Pistoiese nel prossimo turno giocherà in casa ospitando la Virtus Entella reduce da due successi consecutivi la vittoria per 3-1 sul campo dell’Ancona-Matelica e dal successo interno di misura per 1-0 sul campo del Grosseto.

L’Ancona-Matelica dopo il pareggio sul campo della Carrarese ospiterà in casa allo stadio Conero il lanciatissimo Modena di Mr.Attilio Tesser, una gara che si preannuncia interessante e dai molteplici risvolti per entrambe le compagini: per il Modena che punta a riacciuffare in vetta alla classifica i cugini della Reggiana e per i marchigiani dell’Ancona-Matelica per la lotta per un posto nei Play-Off.

Il Teramo dopo il bel successo tra le mura amiche per 3-2 sulla Fermana ottiene un prezioso punto esterno per un pareggio per 1-1 sul campo del Pescara nel Derby abruzzese svoltosi allo stadio Adriatico.

I biancorossi del Teramo giocheranno in casa ospitando allo stadio Gaetano Bonolis di Teramo l’Olbia, una partita importante in chiave lotta per uscire dalla zona calda dei Play-Out.

Il Pescara dopo la sconfitta di misura 1-0 sul campo del Cesena ed il pareggio interno con il Teramo, viaggia alla volta della Toscana per giocare sul campo del Pontedera reduce dal colpaccio esterno di Viterbo per 3-2.

Una partita importante per entrambe le compagini: il Pontedera per uscire dalla zona calda, il Pescara per non perdere ulteriore terreno verso il treno delle grandi.

La Reggiana capolista dopo aver espugnato il campo della Vjs Pesaro per 3-0 ha poi pareggiato in casa a reti inviolate con il Cesena nello scontro diretto al vertice.

I granata di Mr.Diana giocheranno in casa dell’Imolese formazione romagnola reduce dalla pesante sconfitta per 4-1 rimediata sul campo del Montevarchi.

I rossoblù del Valdarno dopo aver perso in trasferta 2-0 sul campo della Lucchese, si sono subito riscattati rifilando un poker all’Imolese; nel prossimo turno i rossoblù del Montevarchi viaggeranno alla volta della Maremma per rincontrare il Grosseto attuale penultimo in classifica.

La Vjs Pesaro dopo la sconfitta interna per 3-0 ad opera della capolista Reggiana e la battuta d’arresto per 2-1 sul campo del Modena, riceverà la visita della Carrarese; gli apuani dopo la pesante battuta d’arresto per 4-1 rimediata sul campo dell’Olbia ed il pari interno 1-1 con l’Ancona-Matelica, puntano a ritornare alla vittoria per non farsi risucchiare nella zona Play-Out. La situazione di classifica è sempre molto fluida ed in continuo movimento.

RISULTATI DELLA 13° GIORNATA

PISTOIESE-VITERBESE 2-1

SIENA-MODENA 1-2

IMOLESE-GUBBIO 2-2

PONTEDERA-GROSSETO 2-0

ANCONA-MATELICA-VIRTUS ENTELLA 1-3

TERAMO-FERMANA 3-1

OLBIA-CARRARESE 4-1

VJS PESARO-REGGIANA 0-3

LUCCHESE-MONTEVARCHI 2-0

CESENA-PESCARA 1-0

RISULTATI DELLA 14° GIORNATA

CARRARESE-ANCONA-MATELICA 1-1

SIENA-OLBIA 3-2

GUBBIO-LUCCHESE 0-0

MONTEVARCHI-IMOLESE 4-1

PESCARA-TERAMO 1-1

VITERBESE-PONTEDERA 2-3

MODENA-VJS PESARO 2-1

REGGIANA-CESENA 0-0

FERMANA-PISTOIESE 1-0

VIRTUS ENTELLA-GROSSETO 1-0

CLASSIFICA

REGGIANA 32

MODENA 30

CESENA 29

SIENA 23

VIRTUS ENTELLA 22

ANCONA-MATELICA 21

PESCARA 21

IMOLESE 19

GUBBIO 19

VJS PESARO 18

PONTEDERA 18

LUCCHESE 18

OLBIA 16

CARRARESE 16

MONTEVARCHI 16

TERAMO 15

FERMANA 15

PISTOIESE 13

GROSSETO 10

VITERBESE 7

PROSSIMO TURNO

VITERBESE-GUBBIO

ANCONA-MATELICA-MODENA

TERAMO-OLBIA

VJS PESARO-CARRARESE

CESENA-FERMANA

GROSSETO-MONTEVARCHI

IMOLESE-REGGIANA

LUCCHESE-SIENA

PISTOIESE-V.ENTELLA

PONTEDERA-PESCARA