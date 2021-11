Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 20/11/2021

Viterbo Sabato. Sole prevalente su tutto il territorio al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +18°C. Domenica.Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nelle ore mattutine, mentre al pomeriggio le nubi si faranno più compatte. Deboli piogge nelle ore serali. Temperature comprese tra +5°C e +15°C. Lazio Sabato.Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutto il territorio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno sereni sia sulle coste sia sulle zone interne. Domenica. Ampi spazi di sereno in mattinata alternati a qualche nube; al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutto il territorio. Piogge attese in serata su gran parte della regione. AL NORD

Al mattino visibilità ridotta per nebbie e nubi basse sulle pianure, cieli pienamente sereni altrove. Al pomeriggio persiste la nuvolosità sulla Val Padana, altrove non sono previste variazioni di rilievo; in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e nubi basse sui medesimi settori.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare sulle coste Marchigiane, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con cieli pienamente soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi persistenti sulle coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni al mattino con qualche addensamento sulle coste settentrionali della Sicilia; al pomeriggio assenza prevalente di nuvolosità e con sole pieno al meridione. In serata ancora tempo asciutto e stabile con cieli sereni.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in aumento da nord a sud.