Ottava puntata di Luce Nuova sui fatti: Csc Viterbo e Festa del Cinema di Roma protagonisti

NewTuscia – VITERBO – Ottava puntata di “Luce Nuova sui fatti” con altro record di ascolti. Nella prima parte spazio alla presentazione del volume “La violenza di genere dalla A alla Z” curato dalla d.ssa Virginia Ciaravolo del Centro Studi Criminologici di Viterbo, manuale scritto da una quarantina di professionisti tra psicoterapeuti, dirigenti delle forze dell’ordine, giuristi e criminologi, per chiarire tutti gli aspetti in cui si può parlare di violenza di genere e fare formazione fin dai primi atteggiamenti contrari a condotte di vita paritarie e rispettose tra i sessi.

Insieme alla d.ssa Valentina Tanini (anche lei del Csc) Ciaravolo ha commentato l’omicidio del piccolo Matias a Vetralla che, ancora una volta, ripropone drammaticamente la necessità di avere istituzioni ed associazioni vicine alle famiglie ed alle donne per evitare tragedie come queste. Fare rete e non lasciare sole le donne ed i loro bambini è la priorità e, valutando l’escalation dei femminicidi e gli infanticidi di questi mesi, non si deve più rimandare un cambio netto di passo.

Nella seconda parte spazio allo Speciale sulla 16° edizione della Festa del Cinema di Roma che ha portato sul red carpet nomi come Angelina Jolie e Johnny Depp. Clayton Norcross, il famoso Thorne Forrester di “Beautiful”, ci ha concesso un’intervista in cui ha spiegato il suo trentennale rapporto con l’Italia, fin da quando era modello, e parlato di Civita di Bagnoregio ed altri siti della Tuscia che conosce bene.

Sono stati ospiti di questa parte le attrici Maddalena Menza e Sara Pastore e, per parlare del cortometraggio “Il velo dell’essenza”, in cui si analizza il dramma della Sla, il regista ed attore Christian Catanzano e l’attrice Giada Orlandi.

Di rilievo anche l’ultima parte dell’ottava puntata di “Luce Nuova sui fatti” con la rubrica “Aut Aut” di Emanuela Ferruzzi. Ospiti in studio, sul tema della solidarietà, i cantanti Pietro Angelini e Giuseppe Angelini, la cantante Francesca Darida e l’attrice Laura Antonini.

Per le rubriche tematiche “La nave volante” con Maria Giovanna Elmi, Massimiliano Scuderi ed Arianna Cigni; “Il Mondo di Crimy” con Cristina Tagliente e “Luce di stelle” di Terry Alaimo.

Per guardare tutta la diretta: https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti/videos/1334116993684323