Mangiare bene senza trascorrere troppo tempo ai fornelli

NewTuscia – A volte, tra impegni lavorativi, le attività dei bambini ed altri imprevisti, capita di rientrare tardi a casa. Vorresti crollare sul divano, senza dover pensare a cosa preparare per la cena ma non puoi. Altre volte, senza un minimo di preavviso, si presentano degli ospiti alla porta e lì capisci di avere un minutaggio ristretto per realizzare un primo piatto sfizioso. In questi casi, il consiglio è di puntare tutto su delle ricette faci li e veloci.

Se non ti salta nulla in mente, non farti prendere dal panico ed avvia una rapida ricerca online oppure sfoglia un ricettario ben fornito dove troverai degli spunti e dei suggerimenti interessanti. Noterai che, in genere, la scelta è tra antipasti e primi piatti pronti in pochi minuti, magari con l’inserimento della tanto amata pasta. Uno degli elementi trainanti il made in Italy.

La pasta salta subito fuori in quanto richiede poco tempo in fase di cottura, può tranquillamente sostituire un pasto completo e consente di dare ampio spazio alla fantasia. Inoltre, la pasta è il modo migliore per dimostrare l’originalità, la capacità di sperimentare, l’amore per il buon cibo e per far nascere un sorriso ai commensali.

I rigatoni con il pesto: ecco perché sono tanto amati dagli italiani

Dopo aver detto dell’esistenza di primi piatti pronti in pochi minuti con l’inserimento della pasta, tra questi, un posto speciale nel cuore degli italiani sempre di fretta è riservato ai rigatoni conditi con pistacchi pestati, mozzarella e pomodori secchi, pronti in un quarto d’ora. Non si tratta di una ricetta ex novo ma di una delle più gustose rivisitazioni moderne della tradizionale pasta alla genovese.

Lascia spiazzati l’effetto prodotto dalla mozzarella filante che in maniera graduale avvolge i rigatoni. Un altro punto di forza di questa variante della pasta alla genovese è la tipica salsina, unita ai pomodori secchi, tagliati a listarelle, e ai quadrati di mozzarella. Completata la ricetta, ne viene fuori un aroma delicato e fresco che accresce subito l’acquolina in bocca. Impossibile restare indifferenti dinanzi a cotanta delizia.

In più, in alternativa ai rigatoni, spariti dalla dispensa senza averlo notato, si può optare anche per la pasta fatta in casa purché venga tagliata corta e le si dia una forma tondeggiante. Infine, chi ha avuto modo di sperimentare, si dice piuttosto soddisfatto per la preparazione poco impegnativa e veloce ma pure sotto il profilo del gusto.

I passaggi fondamentali per preparare i rigatoni con il pesto

Descritto il turbinio di emozioni che finisce con il travolgere chi ha avuto modo di assaggiare i rigatoni con pistacchi pestati, fettine di mozzarella e pomodori secchi, meritano una considerazione i passaggi fondamentali legati a questa ricetta.

Innanzitutto, si pressano i pistacchi insieme ad un po’ di rucola, alcuni pinoli ed un sottile filo d’olio extravergine d’oliva. Per la pressa, a seconda delle preferenze, si può utilizzare un mortaio oppure un frullatore ad immersione. Cotta la pasta, quella salsina si mischia con i rigatoni da servire ancora fumanti.