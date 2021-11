La Maury’s Com Cavi Tuscania a Galatina per puntare alla vetta

NewTuscia – TUSCANIA – Nuova trasferta in Puglia per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani (sabato) alle 19 sarà di scena al Palasport “William Ingrosso” di Taviano (LE) dove affronterà Energia Efficienza Galatina in uno dei tre anticipi della settima di andata del girone blu della Serie A3 Credem Banca.

A differenza della pa ssata stagione, dove furono a lungo protagonisti nelle zone alte della classifica, i pugliesi sono attualmente penultimi in classifica avendo fin qui ottenuto 3 soli punti grazie alla vittoria, in casa ai vantaggi, a spese del fanalino di coda Marigliano e al punto ottenuto domenica scorsa a Ottaviano.

Per quanto riguarda la Maury’s Com Cavi Tuscania, i bianco azzurri vogliono continuare la striscia positiva per mantenersi a ridosso della capolista Palmi che, lo ricordiamo la precede di un punto in classifica e ha disputato una partita in più.

Capitan Marsili e compagni dovranno prestare particolare attenzione alla coppia di schiacciatori Galasso-Lotito, molto esperti e con il primo che si conferma come il miglior ricettore del campionato, e all’opposto Wilmsen, tedesco classe 93, 204 cm di altezza.

La probabile formazione dei padroni di casa vede Latorre in regia in diagonale con Wilmsen, centrali Pepe e Antonaci, Lotito e Galasso in posto quattro, Sardanelli libero.

Ad arbitrare l’incontro i signori Serena Salvati e Dario Grossi.

Si gioca alle 19 al Palasport “William Ingrosso” di Taviano (LE). Diretta Legavolley.tv

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici